Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  138664 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  178986 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  126325 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  112273 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  85191 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101029 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206493 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236698 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232927 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176506 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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19 апреля 2024, 15:15  •  178986 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  174831 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  371497 просмотра

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении оборонной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, за который проголосовали 310 конгрессменов.

Война •   •  843 просмотра
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

16-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на олимпийском квалификационном турнире в Дохе, Катар.

спорт •   •  2704 просмотра
Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины

Львовянин сломал ногу при попытке нелегально пересечь границу с Молдовой, заплатив 4000 долларов за советы в Интернете, и был спасен пограничниками после того, как его бывшая жена позвонила на горячую линию.

Общество •   •  4476 просмотра
Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины

Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе

Вражеские атаки повредили портовую инфраструктуру Одессы, ранив одно гражданское лицо, несмотря на усилия сил противовоздушной обороны сбить ракеты, нацеленные на экспортные зерновые объекты региона.

Война •   •  7956 просмотра
Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе

ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили более 50 обстрелов со стороны российско-террористических войск на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, всего за сутки зафиксировано 91 боевое столкновение, при этом противник нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов.

Война •   •  9051 просмотра
ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец

Процесс принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды.

Общество •   •  11890 просмотра
Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец

На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области

Запущено приложение "Социальные службы Харьковщины", которое предоставляет жителям карту поставщиков социальных и психосоциальных услуг в громадах области, включая контактную информацию, график работы и перечень предлагаемых услуг.

Общество •   •  11903 просмотра
На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области

На ВОТ студентов техникумов заставляют делать окопные свечи в виде "общественной инициативы" - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Украины российские власти заставляют студентов техникумов изготавливать окопные свечи, засчитывая это как зачет и угрожая вызовом родителей за прогулы.

Война •   •  15288 просмотра
На ВОТ студентов техникумов заставляют делать окопные свечи в виде "общественной инициативы" - Центр сопротивления

В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер

В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе: двое взрослых получили легкие ранения, а трехлетний ребенок был госпитализирован.

Война •   •  17086 просмотра
В результате российского ракетного удара по Одессе разрушены жилые дома, среди пострадавших трехлетний ребенок - Кипер

Евлаш о сбитии Ту-22МЗ: рф придется менять тактику

россии придется изменить тактику и увеличить дальность запуска ракет после того, как Украина сбила ее стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ.

Война •   •  17056 просмотра
Евлаш о сбитии Ту-22МЗ: рф придется менять тактику