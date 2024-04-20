Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов, передает УНН со ссылкой на трансляцию голосования в Палате представителей.

Детали

В США проголосовали за законопроект о помощи Украине: его поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей, а именно 310 конгрессменов, против проголосовали - 112. Далее законопроект будет передан в Сенат, после чего президент Джо Байден должен подписать.

На сегодня известно, что законопроект предусматривает ассигнования в размере $60,8 млрд на помощь Украине.

При этом, около 23,2 млрд долларов будут потрачены на пополнение запасов США.

Остальные средства направят в следующей пропорции:

На закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины планируется 13,8 млрд долларов; на текущие военные операции США в Европе около 11,3 млрд долларов; надзор за помощью - 26 млн долларов.

Напомним,

УНН сообщал, что Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.