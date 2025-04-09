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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27568 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вице-канцлер Германии Хабек заявил о недостаточной поддержке Украины: призывает к большей помощи

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Вице-канцлер ФРГ Хабек пообещал Украине дальнейшую поддержку Германии

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Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

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Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находился с рабочим визитом в Украине, был вынужден укрыться в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги, проведя там около полутора часов.

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Украина и Германия обсудили инвестиции, добычу лития, графита, титана и никеля

Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.

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Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ

Президент Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Габеком, обсудив оборонные потребности Украины, усиление противовоздушной обороны, восстановление энергетической инфраструктуры, экономическое сотрудничество и подготовку к будущим конференциям по вопросам восстановления Украины и мирных усилий.

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Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Немецкая компания Diehl Defense предоставит Украине еще одну систему противоракетной обороны IRIS-T для усиления противовоздушной обороны, в дополнение к трем уже поставленным системам. Предварительно новый комплекс прибудет через несколько недель.

Война • 18 апреля, 10:24 • 30630 просмотра

ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО

Германия начала глобальную инициативу под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) для устранения пробелов в противовоздушной обороне Украины, призывая союзников и партнеров предоставить системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов, войск и критически важной инфраструктуры.

Война • 18 апреля, 07:40 • 20830 просмотра

Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев без предупреждения, чтобы обсудить предоставление долгосрочной поддержки, экстренной помощи энергетической инфраструктуре Украины и усиление сотрудничества в таких отраслях, как оборонная промышленность.

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Вице-канцлер Германии призвал США увеличить помощь Украине

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.

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На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Львовские таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из Польши, 34 незадекларированные системы спутникового интернета Starlink стоимостью 1 миллион гривен.

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