Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
Немецкое правительство изучает возможности предотвратить ввод в эксплуатацию "Северных потоков". По данным Bild, между США и Россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода.
Роберт Габек призвал Германию и ЕС срочно предоставить миллиардную помощь Украине. Вице-канцлер настаивает на выделении 3 млрд евро для закупки систем противовоздушной обороны.
На досрочных выборах в Бундестаг 2025 года зафиксирована высокая явка избирателей - 52% к середине дня. За пост канцлера соревнуются четыре кандидата, включая действующего главу правительства Шольца.
В Германии начались досрочные выборы в Бундестаг, которые проходят на семь месяцев раньше запланированного срока. За пост канцлера соревнуются действующий глава правительства Шольц, оппозиционер Мерц, вице-канцлер Хабек и ультраправая Вайдель.
Министр экономики Германии Роберт Габек заявил об угрозе европейской демократии из-за зависимости от «технологических олигархов». Он призвал создать собственную европейскую коммуникационную платформу вместо X.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущее страны будут решать граждане, а не владельцы соцсетей. Вице-канцлер Хабек обвинил Маска в попытке ослабить Европу ради бизнес-интересов.
Олаф Шольц предстанет перед вотумом доверия в Бундестаге, который он вероятно проиграет из-за распада коалиции. Досрочные выборы нового канцлера запланированы на 23 февраля, главным конкурентом станет Фридрих Мерц.
Канцлер Германии не обсуждал поставки ракет Taurus с путиным во время телефонного разговора. Шольц консультировался по этому вопросу только с Зеленским и союзниками по НАТО, пишет Bild.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о намерении пересмотреть решение Шольца по TAURUS, если станет канцлером. Ранее аналогичное обещание дал кандидат от ХДС Фридрих Мерц.
Роберт Габек стал кандидатом в канцлеры от партии Зеленых, получив 96,5% голосов на партийной конференции. Он проведет предвыборную кампанию вместе с Анналеной Бербок, а партия может рассчитывать на 12% голосов избирателей.
Министерство экономики Германии приказало Deutsche Energy Terminal отказаться от поставок российского СПГ. Решение принято после сообщения о запланированных поставках газа из РФ в терминал Брунсбюттеля.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности сотрудничать со всеми партиями после распада «светофорной» коалиции. Он планирует бороться за пост канцлера на досрочных выборах 23 февраля.
Роберт Габек не смог вернуться из Португалии из-за неисправности двигателя правительственного самолета Airbus 350-900. Это уже не первый случай технических проблем с правительственными самолетами Германии.
Роберт Габек вернулся в соцсеть X и опубликовал видео, где видно браслет с надписью «Kanzler Era». Ожидается, что он объявит о своей кандидатуре на должность канцлера в пятницу.
Германия сделала недостаточно для поддержки Украины в войне против россии, и другие страны также могут сделать больше, заявил вице-канцлер Германии Роберт Габек.
Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов и бывший главный раввин москвы, получит Международную премию Карла Великого за выдающийся вклад в объединение Европы и преданность межрелигиозному обмену.
Министр экономики Германии Роберт Хабек потребовал, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Украине и расширила производство вооружений.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил Украину в надежной и длительной поддержке со стороны Германии.
Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине мощностью до 1 000 БПЛА в год, инвестируя до 6 миллионов евро и трудоустраивая около 100 человек.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находился с рабочим визитом в Украине, был вынужден укрыться в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги, проведя там около полутора часов.
Германия и Украина обсудили увеличение немецких инвестиций в украинскую энергетику, транспорт, сельское хозяйство, производство критически важных материалов и "зеленой" стали, а также развитие распределенной генерации с использованием немецких и украинских компонентов.
Президент Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Габеком, обсудив оборонные потребности Украины, усиление противовоздушной обороны, восстановление энергетической инфраструктуры, экономическое сотрудничество и подготовку к будущим конференциям по вопросам восстановления Украины и мирных усилий.
Немецкая компания Diehl Defense предоставит Украине еще одну систему противоракетной обороны IRIS-T для усиления противовоздушной обороны, в дополнение к трем уже поставленным системам. Предварительно новый комплекс прибудет через несколько недель.
Германия начала глобальную инициативу под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) для устранения пробелов в противовоздушной обороне Украины, призывая союзников и партнеров предоставить системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов, войск и критически важной инфраструктуры.
Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев без предупреждения, чтобы обсудить предоставление долгосрочной поддержки, экстренной помощи энергетической инфраструктуре Украины и усиление сотрудничества в таких отраслях, как оборонная промышленность.
Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в Вашингтон призвал США предоставить Украине больше финансовой помощи.
Львовские таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из Польши, 34 незадекларированные системы спутникового интернета Starlink стоимостью 1 миллион гривен.