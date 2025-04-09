Роберт Хабек

Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине мощностью до 1 000 БПЛА в год, инвестируя до 6 миллионов евро и трудоустраивая около 100 человек.