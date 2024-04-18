Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-канцлером, федеральным министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком, который находится в нашей стране с визитом, передает УНН.

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Глава государства высоко оценил всестороннюю поддержку Украины со стороны ФРГ в борьбе с российской агрессией. В частности, он отметил помощь регионам.

"В целом я хотел бы поблагодарить Германию и все немецкое общество за очень весомую поддержку Украины в течение всего времени полномасштабной войны, в период всех этих вызовов", - подчеркнул Президент.

Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

Владимир Зеленский проинформировал об усилении российского ракетного террора против нашей страны. Отдельно сосредоточились на том, что важно и в дальнейшем укреплять противовоздушную оборону Украины современными системами западного производства.

"Решение ФРГ по поддержке нас новой системой Patriot трудно переоценить. Защита неба - наш приоритет сегодня", - сказал Глава государства.

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Во время встречи обсудили восстановление энергетической инфраструктуры после российских ракетных ударов, а также пути привлечения немецкой помощи для скорейшего ремонта поврежденных электростанций.

Особое внимание уделили двустороннему сотрудничеству в сфере ОПК и оборонным потребностям украинских защитников. Президент поблагодарил за всю военную поддержку, которую предоставила Германия, и обсудил с Робертом Габеком ключевые направления дальнейшей помощи.

Германия отправила в Украину около 400 генераторов

Как сообщили в ОП, стороны также обменялись мнениями по привлечению немецких инвестиций в Украину и развитию экономического сотрудничества, скоординировали шаги по подготовке Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Берлине. Владимир Зеленский акцентировал на ожиданиях Украины относительно результатов мероприятия.

Обсудили во время встречи и первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, который также состоится в этом году в июне. Президент поблагодарил за поддержку Украинской формулы мира со стороны Германии и содействие канцлера Олафа Шольца в ее продвижении.