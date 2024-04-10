Германия отправила в Украину около 400 генераторов

Украина получит от Германии около 400 генераторов на фоне ударов россии по энергетическим объектам. Об этом сообщило посольство Германии в соцсети X, передает УНН.

Детали

Как говорится в заявлении посольства, недавние российские авиаудары разрушили и повредили электростанции в Украине. Миллионы людей, особенно в Сумах и Харькове, остались временно без электричества.

"Правительство Германии поставляет около 400 генераторов, чтобы укрепить Украину в борьбе с российской агрессией", - говорится в заявлении.

9 апреля УНН сообщал, что Европейский союз отправил в Украину 167 электрогенераторов для экстренной помощи после новых атак на энергетическую инфраструктуру.