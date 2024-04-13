Германия передаст Украине еще одну систему Patriot

В Министерстве обороны Германии заявили о передаче Украине еще одной системы Patriot, передает УНН.

"Германия немедленно передаст Украине еще одну единицу Patriot для отражения российских авиаударов. Он будет поставлен в дополнение к системам ПВО, которые уже поставлены и еще планируются", - говорится в сообщении.

Напомним

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте недавно говорил с другими лидерами о дополнительных системах Patriot и ракетах к ним. Поэтому Жовква выразил уверенность, что очень скоро у Украины будет положительные результаты.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина знает, где находятся системы "Patriot" и работаем на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны.