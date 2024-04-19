Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги

Вице-канцлер Германии, Роберт Габек, который вчера прибыл в Украину с рабочим визитом, встретил сегодняшнее утро в бомбоубежище. об этом сообщает немецкое издание Tagesschau, передает УНН.

Детали

Отмечается, что воздушная тревога прозвучала в Киеве в 4:40 утра (3:40 по немецкому времени). Из-за угрозы ракетного обстрела немецкому политику вместе с коллегами пришлось спуститься на подземную автостоянку отеля.

Там вице-канцлер Германии провел около полутора часов, ожидая отбоя воздушной тревоги.

Дополнение

В издании рассказали, что Габек находится в Украине с четверга и утром продолжил свое путешествие. Вице-канцлер также запланировал визит в Молдову, чтобы встретиться с местным с премьер-министром Дорином Речаном.

Напомним

В четверг, 18 апреля, в Украину с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

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