Олаф Шольц ответил на политические заявления Илона Маска
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущее страны будут решать граждане, а не владельцы соцсетей. Вице-канцлер Хабек обвинил Маска в попытке ослабить Европу ради бизнес-интересов.
Канцлер Германии Олаф Шольц и его заместитель ответили на поддержку Илоном Маском ультраправой партии «Альтернатива для Германии», поскольку миллиардер продолжает вмешиваться в политику страны, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В своей новогодней речи Олаф Шольц заявил, что «то, что произойдет в Германии, будете решать вы, граждане, а не владельцы социальных сетей».
Шольц столкнулся с тяжелой борьбой накануне досрочных выборов 23 февраля, вызванной распадом его неуправляемой левоцентристской коалиции в прошлом месяце.
Маск неоднократно атаковал Шольца, называя его «дураком» и призывая к отставке после смертоносного инцидента на рождественской ярмарке в городе Магдебург.
Владелец платформы X и руководитель компаний Tesla и SpaceX, также назвал AfD единственной партией, которая может «спасти Германию».
Шольц сказал, что «в наших дебатах иногда может сложиться впечатление, что наибольшее внимание привлекают наиболее экстремальные мнения».
Но будущее Германии будут решать не те, кто кричит громче всех, а подавляющее большинство здравомыслящих и порядочных людей.
В своей новогодней речи вице-канцлер «зеленых» Роберт Хабек заявил, что Маск хочет «усилить тех, кто ослабляет Европу», чтобы удовлетворить свои собственные бизнес-интересы.
Слабая Европа в интересах тех, для кого регулирование является неразумным ограничением их власти
Напомним,
Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заверил, что ФРГ не оставит Украину в одиночестве. Германия продолжит оказывать наибольшую поддержку в Европе, сохраняя хладнокровие в отношении распространения войны.