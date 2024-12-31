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Шольц пообіцяв Україні підтримку "як ніхто інший в Європі" у новорічному зверненні

Шольц пообіцяв Україні підтримку "як ніхто інший в Європі" у новорічному зверненні

Київ • УНН

 • 23317 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні запевнив, що ФРН не залишить Україну на самоті. Німеччина продовжить надавати найбільшу підтримку в Європі, зберігаючи холоднокровність щодо поширення війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні згадав про війну рф проти Україні і запевнив, що ФРН продовжуватиме підтримувати Україну, "як ніхто інший в Європі", пише УНН з посиланням на Die Zeit.

Деталі

Багато громадян сприйняли жорстоку агресивну війну росії проти України з почуттям зростаючої тривоги, зазначив Шольц.

"Я вас запевняю, що ми не залишимо Україну на самоті і будемо продовжувати підтримувати Україну, як ніхто інший в Європі", - сказав він.

Водночас німецький уряд, з його слів, продовжить "зберігати холоднокровність, щоб війна не поширювалася".

Жорстока війна рф проти України зачіпає все більше невинних людей: Шольц про падіння літака Azerbaijan Airlines30.12.24, 19:59 • 43162 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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