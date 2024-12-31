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Шольц пообещал Украине поддержку "как никто другой в Европе" в новогоднем обращении

Шольц пообещал Украине поддержку "как никто другой в Европе" в новогоднем обращении

Киев  •  УНН

 • 8081 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заверил, что ФРГ не оставит Украину в одиночестве. Германия продолжит оказывать наибольшую поддержку в Европе, сохраняя хладнокровие в отношении распространения войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении вспомнил о войне рф против Украины и заверил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, «как никто другой в Европе», пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Детали

Многие граждане восприняли жестокую агрессивную войну россии против Украины с чувством растущей тревоги, отметил Шольц.

«Я вас уверяю, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать Украину, как никто другой в Европе», - сказал он.

В то же время немецкое правительство, по его словам, продолжит «сохранять хладнокровие, чтобы война не распространялась».

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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