Жестокая война рф против Украины затрагивает все больше невинных людей: Шольц о падении самолета Azerbaijan Airlines

Война россии против Украины затрагивает все больше невинных людей. Так канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний", передает УНН.

"Жестокая война россии против Украины затрагивает все больше невинных людей - даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Наши мысли с семьями погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил Шольц.

Azerbaijan Airlines на фоне авиакатастрофы самолета приостановила рейсы в москву до конца марта

Напомним

26 декабря авиаперевозчик приостановил полеты в россию на неделю. О решении объявили на следующий день после аварии в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

По предварительным результатам авиакатастрофа самолета Embraer 190 произошла из-за "внешнего вмешательства", рассказали в авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Официальные структуры рф выдвинули версию, что причиной катастрофы самолета над Актау (Казахстан) был взрыв газового баллона. Такая позиция удивила власти Азербайджана, ведь состояние фюзеляжа самолета полностью перечеркивало эту версию.