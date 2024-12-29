Алієв заявив, що росія хотіла зам'яти питання про причини катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній»

Офіційні структури рф висунули версію, що причиною катастрофи літака над Актау (Казахстан) був вибух газового балона. Така позиція здивувала владу Азербайджану, адже стан фюзеляжу літака повністю перекреслював цю версію. Про це заявив Президент Ільхам Алієв в інтерв'ю Азербайджанському телебаченню, передає УНН.

Той факт, що фюзеляж (літака, який зазнав аварії, - ред.) весь був у пробоїнах, повністю зняв із порядку денного версію зіткнення зі зграєю птахів.

Алієв із жалем зазначив, що деякі кола Росії вважали за краще дотримуватися цієї версії: "Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі".

Підкресливши, що, звісно, літак був збитий не навмисно, Президент Азербайджану сказав, що визнати свою провину, вчасно вибачитися перед країною, яку вважають дружньою, і донести це до громадськості - все це були заходи та кроки, яких потрібно було вжити. Він із жалем зазначив, що в перші три дні від РФ вони не почули нічого, крім маячних версій.

Нагадаємо

Літак авіакомпанії AZAL, який прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау. Після відмови систем управління екіпаж здійснив аварійну посадку, внаслідок якої передня частина літака зруйнувалася.