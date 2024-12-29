Алиев заявил, что россия хотела замять вопрос о причинах крушения самолета «Азербайджанских авиалиний»

Официальные структуры рф выдвинули версию, что причиной крушения самолета над Актау (Казахстан) был взрыв газового баллона. Такая позиция удивила власти Азербайджана, ведь состояние фюзеляжа самолета полностью перечеркивало эту версию. Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, передает УНН.

Тот факт, что фюзеляж (самолета, потерпевшего крушение, - ред.) весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц.

Алиев с сожалением отметил, что некоторые круги россии предпочли придерживаться этой версии: "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести".

Подчеркнув, что, конечно, самолет был сбит не специально, Президент Азербайджана сказал, что признать свою вину, своевременно принести извинения стране, считающейся дружественной, и донести это до общественности – все это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. Он с сожалением отметил, что в первые три дня от рф они не услышали ничего кроме бредовых версий.

Напомним

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась.