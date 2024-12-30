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Жорстока війна рф проти України зачіпає все більше невинних людей: Шольц про падіння літака Azerbaijan Airlines

Жорстока війна рф проти України зачіпає все більше невинних людей: Шольц про падіння літака Azerbaijan Airlines

Київ • УНН

 • 43162 перегляди

Канцлер Німеччини заявив, що війна рф зачіпає невинних людей за межами України, коментуючи авіакатастрофу в Актау. Azerbaijan Airlines призупинила польоти до москви до кінця березня.

Війна росії проти України зачіпає все більше невинних людей. Так канцлер ФРН Олаф Шольц відреагував на катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", передає УНН.

"Жорстока війна росії проти України зачіпає все більше невинних людей – навіть за межами України. Про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана. Наші думки з родинами загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - повідомив Шольц.

Azerbaijan Airlines на тлі авіакатастрофи літака призупинила рейси до москви до кінця березня30.12.24, 11:21 • 20651 перегляд

Нагадаємо

26 грудня авіаперевізник призупинив польоти в росію на тиждень. Про рішення оголосили  наступного дня після аварії в Казахстані літака Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного.

За попередніми результатами авіакатастрофа літака Embraer 190 сталася через "зовнішнє втручання", розповіли в авіакомпанії Azerbaijan Airlines. 

Офіційні структури рф висунули версію, що причиною катастрофи літака над Актау (Казахстан) був вибух газового балона. Така позиція здивувала владу Азербайджану, адже стан фюзеляжу літака повністю перекреслював цю версію. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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