Azerbaijan Airlines на тлі авіакатастрофи літака призупинила рейси до москви до кінця березня

Національний авіаперевізник Ізраїлю El Al повідомив, що подовжує призупинення рейсів із Тель-Авіва до москви до кінця березня 2025 року. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

"Після проведення всебічної оцінки ситуації El Al призупиняє всі свої рейси за маршрутом Тель-Авів - москва до кінця зимового розкладу", - цитує видання повідомлення компанії.

Нагадаємо

26 грудня авіаперевізник призупинив польоти в росію на тиждень. Про рішення оголосили наступного дня після аварії в Казахстані літака Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного.

За попередніми результатами авіакатастрофа літака Embraer 190 сталася через "зовнішнє втручання", розповіли в авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

Офіційні структури рф висунули версію, що причиною катастрофи літака над Актау (Казахстан) був вибух газового балона. Така позиція здивувала владу Азербайджану, адже стан фюзеляжу літака повністю перекреслював цю версію.