Azerbaijan Airlines на фоне авиакатастрофы самолета приостановила рейсы в москву до конца марта
Киев • УНН
Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Решение принято после всесторонней оценки ситуации и аварии самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Национальный авиаперевозчик Израиля El Al сообщил, что продлевает приостановление рейсов из Тель-Авива в Москву до конца марта 2025 года. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
"После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все свои рейсы по маршруту Тель-Авив - москва до конца зимнего расписания", - цитирует издание сообщение компании.
Напомним
26 декабря авиаперевозчик приостановил полеты в россию на неделю. О решении объявили на следующий день после аварии в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.
По предварительным результатам авиакатастрофа самолета Embraer 190 произошла из-за "внешнего вмешательства", рассказали в авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Официальные структуры рф выдвинули версию, что причиной катастрофы самолета над Актау (Казахстан) был взрыв газового баллона. Такая позиция удивила власти Азербайджана, ведь состояние фюзеляжа самолета полностью перечеркивало эту версию.