Олаф Шольц відповів на політичні заяви Ілона Маска

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його заступник відповіли на підтримку Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", оскільки мільярдер продовжує втручатися в політику країни, пише УНН з посиланням на AFP.

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У своїй новорічній промові Олаф Шольц заявив, що "те, що станеться в Німеччині, вирішуватимете ви, громадяни, а не власники соціальних мереж".

Шольц зіткнувся з важкою боротьбою напередодні дострокових виборів 23 лютого, спричиненою розпадом його некерованої лівоцентристської коаліції минулого місяця.

Маск неодноразово атакував Шольца, називаючи його "дурнем" і закликаючи до відставки після смертоносного інциденту на різдвяний ярмарок у місті Магдебург.

Власник платформи X і керівник компаній Tesla і SpaceX, також назвав AfD єдиною партією, яка може "врятувати Німеччину".

Шольц сказав, що "в наших дебатах іноді може скластися враження, що найбільшу увагу привертають найбільш екстремальні думки".

Але майбутнє Німеччини вирішуватимуть не ті, хто кричить найголосніше, а переважна більшість розсудливих і порядних людей. - додав він.

У своїй новорічній промові віце-канцлер "зелених" Роберт Хабек заявив, що Маск хоче "посилити тих, хто послаблює Європу", щоб задовольнити свої власні бізнес-інтереси.

Слабка Європа в інтересах тих, для кого регулювання є нерозумним обмеженням їхньої влади - сказав Хабек.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні запевнив, що ФРН не залишить Україну на самоті. Німеччина продовжить надавати найбільшу підтримку в Європі, зберігаючи холоднокровність щодо поширення війни.