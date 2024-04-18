ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО

Германия написала письма десяткам стран, включая арабские государства Персидского залива, с призывом предоставить больше систем противовоздушной обороны для Украины, для защиты городов, войска и критической инфраструктуры от "смертоносного натиска" российских ракет. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В письме к другим членам НАТО, копию которого получила Financial Times и подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус заявили, что начинают глобальную инициативу, направленную на устранение пробелов в противовоздушной обороне Украины.

Они добавили, что также обратились к "широкому кругу партнеров, которые не входят в НАТО". Официальные лица отказались назвать эти страны.

Немецкие министры заявили, что Россия пытается уничтожить Одессу - черноморский портовый город, который они назвали "экономическим спасательным кругом" Украины, - и промышленный Харьков, а волна атак на энергетическую инфраструктуру нанесла еще больший ущерб, чем зимой 2022-23 годов.

Мы должны помочь Украине защитить себя от этого убийственного натиска", - заявили они, призвав партнеров Германии присоединиться к инициативе, известной как "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD).

"Мы призываем вас провести инвентаризацию всех систем ПВО в ваших арсеналах и рассмотреть, что можно передать Украине - целые системы или их части на постоянной основе или на ограниченный период", - заявили они.

В своем заявлении для FT Кулеба сказал, что Киев "очень благодарен Германии за ее лидерство в вопросе противовоздушной обороны Украины".

"Она не только предоставила свою систему Patriot и ракеты, но и наши немецкие друзья активно ищут способы привлечь другие страны, которые могут помочь", - сказал он.

Официальные лица в Киеве сообщили, что в этом месяце Кулеба обсудил с Бербок в штаб-квартире НАТО в Брюсселе вопрос поиска доступных систем в мире. Германия вместе с Францией и США возглавляет "Коалицию возможностей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны" для Украины.

"Усиление противовоздушной обороны - это вопрос выживания для тысяч людей в Украине и лучшая защита для нашей собственной безопасности", - сказал Бербок на встрече министров иностранных дел стран "Группы Семи" в Капри, Италия, в среду. "Мы и наши партнеры по всему миру должны сделать больше, чтобы противостоять российскому террору с неба", - отметила она.

Дополнение

Сегодня в Украину с неанонсированным визитом приехал вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.