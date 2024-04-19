Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине
Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store
Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены
Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ
В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь
Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"
Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"
Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль
Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны
Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги
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Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине
Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине мощностью до 1 000 БПЛА в год, инвестируя до 6 миллионов евро и трудоустраивая около 100 человек.
Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store
Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.
Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены
российские войска обстреляли центр города Белополье Сумской области, ранив трех человек, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ
Марк Цукерберг обогнал Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием в 175 миллиардов долларов благодаря росту акций Meta Platforms и падению акций Tesla.
В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь
Линии экстренного вызова 101 и 112 в Харькове временно не работают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует пользоваться резервными номерами 0730270112, 0501139001 и 0501139002.
Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"
Партизаны из подпольного движения "АТЕШ" провели разведку российской военно-морской базы в новороссийске, куда было передислоцировано большинство кораблей черноморского флота.
Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"
россия атаковала мирных жителей Днепра и прилегающих районов, в том числе тех, кто спал в своих домах. Посол ЕС призвала к срочной поддержке Украины со стороны противовоздушной обороны.
Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль
Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о получении 560 млн евро на энергетические проекты, транспортную инфраструктуру, реконструкцию жилья и восстановление экономики.
Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны
Кулеба призывает Запад как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы предотвратить большую войну в Европе.
Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находился с рабочим визитом в Украине, был вынужден укрыться в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги, проведя там около полутора часов.