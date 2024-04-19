Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине с мощностью до 1000 БПЛА в год. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

Детали

Вице-канцлер и федеральный министр экономики и климатических действий ФРГ Роберт Габек открыл новое производство компании Quantum-Systems GmbH в Украине. Открытие завода состоялось 18 апреля в присутствии министра стратегической промышленности Украины Александра Камышина - говорится в сообщении.

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине, и ожидается, что до конца года на нем будет работать около 100 человек. Quantum Systems инвестирует до шести миллионов евро в течение следующих двух лет.

Ожидается, что новый завод позволит увеличить производственную мощность до 1000 беспилотников в год, включая производство запасных частей.

Дополнение

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в 2024 году производство беспилотников дальнего радиуса действия более 1000 км в Украине выросло в десять раз по сравнению с предыдущим годом.