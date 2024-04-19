Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  50153 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  199984 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  233124 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  231675 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  175747 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119217 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129546 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140037 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138191 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124603 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems открывает еще один завод в Украине мощностью до 1 000 БПЛА в год, инвестируя до 6 миллионов евро и трудоустраивая около 100 человек.

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Немецкий производитель БПЛА открывает еще один завод в Украине

Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store

Apple удалила приложения для обмена сообщениями WhatsApp и Threads из китайского магазина приложений App Store после того, как это было предписано китайскими властями.

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Власти КНР обязали Apple удалить WhatsApp и Threads из китайского App Store

Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены

российские войска обстреляли центр города Белополье Сумской области, ранив трех человек, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Война •   •  6724 просмотра
Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены

Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ

Марк Цукерберг обогнал Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием в 175 миллиардов долларов благодаря росту акций Meta Platforms и падению акций Tesla.

Экономика •   •  6350 просмотра
Цукерберг потеснил Маска с третьей строчки среди самых богатых людей мира - СМИ

В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь

Линии экстренного вызова 101 и 112 в Харькове временно не работают, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует пользоваться резервными номерами 0730270112, 0501139001 и 0501139002.

Криминал и ЧП •   •  5571 просмотра
В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь

Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Партизаны из подпольного движения "АТЕШ" провели разведку российской военно-морской базы в новороссийске, куда было передислоцировано большинство кораблей черноморского флота.

Война •   •  6708 просмотра
Партизаны разведали военно-морскую базу чф в новороссийске - "АТЕШ"

Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

россия атаковала мирных жителей Днепра и прилегающих районов, в том числе тех, кто спал в своих домах. Посол ЕС призвала к срочной поддержке Украины со стороны противовоздушной обороны.

Война •   •  7825 просмотра
Посол ЕС отреагировала на удар рф по Днепропетровщине: "Украина срочно нуждается в большей поддержке со стороны противовоздушной обороны"

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком о получении 560 млн евро на энергетические проекты, транспортную инфраструктуру, реконструкцию жилья и восстановление экономики.

Экономика •   •  7577 просмотра
Европейский инвестиционный банк выделит Украине 560 миллионов евро на проекты по восстановлению инфраструктуры - Шмыгаль

Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны

Кулеба призывает Запад как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы предотвратить большую войну в Европе.

Война •   •  8023 просмотра
Кулеба: Запад должен как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большей войны

Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который находился с рабочим визитом в Украине, был вынужден укрыться в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги, проведя там около полутора часов.

Война •   •  9446 просмотра
Полтора часа в бомбоубежище: вице-канцлер Германии спускался в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги