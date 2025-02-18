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В Германии призвали ЕС избавиться от зависимости от Маска и создать собственный аналог сети Х

Киев  •  УНН

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Министр экономики Германии Роберт Габек заявил об угрозе европейской демократии из-за зависимости от «технологических олигархов». Он призвал создать собственную европейскую коммуникационную платформу вместо X.

Зависимость ЕЕ от Кремниевой долины представляет угрозу европейской демократии. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Габек, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По его словам, Евросоюз должен избавиться от зависимости от "технологических олигархов", таких как Илон Маск, влияние которых представляет "угрозу европейским ценностям".

Самый влиятельный человек в мире - президент США - и самый богатый человек в мире Илон Маск объединились, чтобы устранить границы власти. Это не соответствует нашим интересам,

- сказал Габек.

Он, в частности, обвинил Маска в продвижении "лицемерного видения свободы слова", при этом сохраняя свои бизнес-модели и алгоритмы столь же строго охраняемыми, как "государственные тайны".

Они должны регулироваться. Если необходимо, регулироваться таким образом, который согласуется с нашими ценностями,

- сказал немецкий политик.

По его мнению, сейчас Евросоюз не справляется с этой задачей.

Почему у нас нет собственной немецкой или европейской коммуникационной платформы Мы не можем зависеть от китайских алгоритмов или ультраправых фантазий Илона Маска, когда дело доходит до формирования нашей демократии,

- резюмировал Габек.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ пытаются поссорить его с миллиардером Илоном Маском. По словам главы Белого дома, медиа "плохие в этом", но Масек продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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