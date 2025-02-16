Трамп і Маск звинувачують американські ЗМІ у спробах їх посварити

Американські медіа намагаються посварити президента Сполучених Штатів (США) Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска, проте ЗМІ "погані в цьому". Про це інформує УНН з посиланням на спільне інтервʼю Глави Білого дому з Маском для Fox News.

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Ведучий Fox News поцікавився, чи бачить американський лідер те, що такі видання як The Washington Post чи The New York Times намагаються "розлучити" його з Маском. Президент США відповів, що він бачить це постійно.

Це так очевидно. Вони дуже погані в цьому. Раніше я думав, що вони вміють це робити. Вони насправді погані в цьому, тому що якби вони були в цьому хороші, я б ніколи не став президентом - відповів Дональд Трамп в ефірі "Hannity".

Президент США також зазначив, що він має "найгіршу рекламу" ніж будь-хто в історії, хоча водночас, продовжує Трамп, він робить "чудові речі".

Fox News повідомляє, що деякі ЗМІ та представники Демократичної партії США "націлилися" на Маска, звинувативши його в узурпації президентських повноважень через Департамент ефективності уряду (DOGE) і назвали його "президентом Ілоном Маском".

Нагадаємо

Ілон Маск несподівано виступив в Овальному кабінеті поруч з Трампом, захищаючи плани скорочення держвитрат. Мільярдер назвав федеральних службовців "неконституційною гілкою влади" та підтримав реформи уряду.

Трамп наказав скоротити кількість держслужбовців і надав Маску вплив на кадрову політику - NYT