Трамп и Маск обвиняют американские СМИ в попытках их поссорить
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.
Американские медиа пытаются поссорить президента Соединенных Штатов (США) Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, однако СМИ "плохие в этом". Об этом информирует УНН со ссылкой на совместное интервью Главы Белого дома с Маском для Fox News.
Детали
Ведущий Fox News поинтересовался, видит ли американский лидер то, что такие издания как The Washington Post или The New York Times пытаются "разлучить" его с Маском. Президент США ответил, что он видит это постоянно.
Это так очевидно. Они очень плохи в этом. Раньше я думал, что они умеют это делать. Они на самом деле плохие в этом, потому что если бы они были в этом хороши, я бы никогда не стал президентом
Президент США также отметил, что он имеет "худшую рекламу", чем кто-либо в истории, хотя в то же время, продолжает Трамп, он делает "замечательные вещи".
Fox News сообщает, что некоторые СМИ и представители Демократической партии США "нацелились" на Маска, обвинив его в узурпации президентских полномочий через Департамент эффективности правительства (DOGE) и назвали его "президентом Илоном Маском".
Напомним
Илон Маск неожиданно выступил в Овальном кабинете рядом с Трампом, защищая планы сокращения госрасходов. Миллиардер назвал федеральных служащих "неконституционной ветвью власти" и поддержал реформы правительства.
Трамп приказал сократить количество госслужащих и предоставил Маску влияние на кадровую политику - NYT12.02.25, 12:05 • 26176 просмотров