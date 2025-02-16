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Трамп и Маск обвиняют американские СМИ в попытках их поссорить

Трамп и Маск обвиняют американские СМИ в попытках их поссорить

Киев  •  УНН

 • 7496 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.

Американские медиа пытаются поссорить президента Соединенных Штатов (США) Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, однако СМИ "плохие в этом". Об этом информирует УНН со ссылкой на совместное интервью Главы Белого дома с Маском для Fox News.

Детали

Ведущий Fox News поинтересовался, видит ли американский лидер то, что такие издания как The Washington Post или The New York Times пытаются "разлучить" его с Маском. Президент США ответил, что он видит это постоянно.

Это так очевидно. Они очень плохи в этом. Раньше я думал, что они умеют это делать. Они на самом деле плохие в этом, потому что если бы они были в этом хороши, я бы никогда не стал президентом

- ответил Дональд Трамп в эфире "Hannity".

Президент США также отметил, что он имеет "худшую рекламу", чем кто-либо в истории, хотя в то же время, продолжает Трамп, он делает "замечательные вещи".

Fox News сообщает, что некоторые СМИ и представители Демократической партии США "нацелились" на Маска, обвинив его в узурпации президентских полномочий через Департамент эффективности правительства (DOGE) и назвали его "президентом Илоном Маском".

Напомним

Илон Маск неожиданно выступил в Овальном кабинете рядом с Трампом, защищая планы сокращения госрасходов. Миллиардер назвал федеральных служащих "неконституционной ветвью власти" и поддержал реформы правительства.

Трамп приказал сократить количество госслужащих и предоставил Маску влияние на кадровую политику - NYT12.02.25, 12:05 • 26176 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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