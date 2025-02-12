Трамп приказал сократить количество госслужащих и предоставил Маску влияние на кадровую политику - NYT

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства разработать планы масштабного сокращения государственной службы. Документ также предоставляет миллиардеру Илону Маску и его команде полномочия по утверждению будущих карьерных назначений в федеральном правительстве.

Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Согласно указу, специально созданный Департамент правительственной эффективности (DOGE) получает широкие полномочия в формировании структуры госслужбы, за исключением правоохранительных и иммиграционных ведомств.

Отныне департаменты исполнительной власти должны будут согласовывать новые кадровые назначения с представителем команды Маска. Кроме этого, приказ предусматривает правило, по которому каждое федеральное ведомство сможет нанимать только одного нового работника на каждые четыре вакансии, открывающиеся после отмены замораживания найма.

В то же время агентствам запрещено заполнять должности, которые команда Маска сочтет ненужными, если только руководитель соответствующего ведомства не примет другое решение.

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Подписание Инициативы по оптимизации рабочей силы состоялось незадолго до совместного выступления Трампа и Маска в Овальном кабинете, где они в течение 30 минут обосновывали необходимость радикальной реорганизации госаппарата.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, активно продвигает изменения в федеральном правительстве, заявляя, что они пойдут на пользу общественности. За первые три недели работы новой администрации Дональда Трампа его команда уже вмешалась в работу по меньшей мере 19 ведомств, начав сокращение программ, сообщает The New York Times.

Новый указ Трампа обязывает федеральные агентства разработать планы масштабного сокращения персонала. Некоторые руководители ведомств уже предупредили о предстоящих увольнениях и призвали госслужащих добровольно подать в отставку, воспользовавшись предложением администрации перейти в оплачиваемый административный отпуск до конца сентября.

Программа отставок, срок которой истекал на прошлой неделе, пока приостановлена до решения федерального суда в штате Массачусетс относительно ее законности.

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Этот указ является очередным шагом в закреплении влияния Маска на правительственные реформы. В день инаугурации Трамп подписал распоряжение о создании Департамента правительственной эффективности (DOGE), который получил полномочия назначать работников в федеральные учреждения.

Еще один указ уполномочил команду Маска разработать план сокращения государственной службы через оптимизацию персонала и повышение эффективности.

Директор Административно-бюджетного управления Рассел Т. Воут, которого Маск поддерживал на эту должность, заявил, что новый указ является логическим продолжением реформы госслужбы.

Президент может действовать в одностороннем порядке, используя действующие законы для реализации сокращений - сказал Воут.

Напомним

Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда консульств и дипломатических представительств США по всему миру, чтобы сократить расходы в Государственном департаменте.