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Трамп приказал сократить количество госслужащих и предоставил Маску влияние на кадровую политику - NYT

Киев  •  УНН

 • 3979 просмотра

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Трамп подписал указ о масштабном сокращении госслужащих и предоставил команде Илона Маска полномочия по кадровым назначениям. Вновь созданный Департамент правительственной эффективности получил право контролировать структуру федеральных ведомств.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства разработать планы масштабного сокращения государственной службы. Документ также предоставляет миллиардеру Илону Маску и его команде полномочия по утверждению будущих карьерных назначений в федеральном правительстве.

Пишет УНН со ссылкой на The New York Times

Согласно указу, специально созданный Департамент правительственной эффективности (DOGE) получает широкие полномочия в формировании структуры госслужбы, за исключением правоохранительных и иммиграционных ведомств.

Отныне департаменты исполнительной власти должны будут согласовывать новые кадровые назначения с представителем команды Маска. Кроме этого, приказ предусматривает правило, по которому каждое федеральное ведомство сможет нанимать только одного нового работника на каждые четыре вакансии, открывающиеся после отмены замораживания найма.

В то же время агентствам запрещено заполнять должности, которые команда Маска сочтет ненужными, если только руководитель соответствующего ведомства не примет другое решение.

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Подписание Инициативы по оптимизации рабочей силы состоялось незадолго до совместного выступления Трампа и Маска в Овальном кабинете, где они в течение 30 минут обосновывали необходимость радикальной реорганизации госаппарата.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, активно продвигает изменения в федеральном правительстве, заявляя, что они пойдут на пользу общественности. За первые три недели работы новой администрации Дональда Трампа его команда уже вмешалась в работу по меньшей мере 19 ведомств, начав сокращение программ, сообщает The New York Times.

Новый указ Трампа обязывает федеральные агентства разработать планы масштабного сокращения персонала. Некоторые руководители ведомств уже предупредили о предстоящих увольнениях и призвали госслужащих добровольно подать в отставку, воспользовавшись предложением администрации перейти в оплачиваемый административный отпуск до конца сентября.

Программа отставок, срок которой истекал на прошлой неделе, пока приостановлена до решения федерального суда в штате Массачусетс относительно ее законности.

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 Этот указ является очередным шагом в закреплении влияния Маска на правительственные реформы. В день инаугурации Трамп подписал распоряжение о создании Департамента правительственной эффективности (DOGE), который получил полномочия назначать работников в федеральные учреждения.

Еще один указ уполномочил команду Маска разработать план сокращения государственной службы через оптимизацию персонала и повышение эффективности.

Директор Административно-бюджетного управления Рассел Т. Воут, которого Маск поддерживал на эту должность, заявил, что новый указ является логическим продолжением реформы госслужбы.

Президент может действовать в одностороннем порядке, используя действующие законы для реализации сокращений

- сказал Воут. 

Напомним 

Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда консульств и дипломатических представительств США по всему миру, чтобы сократить расходы в Государственном департаменте. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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