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Заради економії: Трамп може закрити у низці країн світу консульства США

Заради економії: Трамп може закрити у низці країн світу консульства США

Київ • УНН

 • 29548 перегляди

Трамп розглядає можливість закриття консульств США в Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану для економії коштів. Більшість консульств, які можуть закрити, знаходяться в Німеччині та Франції.

Дональда Трампа розглядає можливість закриття ряду консульств і дипломатичних представництв США по всьому світу, щоб скоротити витрати в Державному департаменті. Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох чиновників адміністрації президента США, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що до списку установ, які можуть бути закриті, потрапили консульства в Європі, Канаді, Мексиці та на островах Тихого океану. Офіційні особи сказали, що Трамп переглянув список консульств, але остаточних рішень ще не було прийнято. Також ще не визначені терміни можливого закриття.

Деякі консульства перевірили представники Держдепу та оцінили їхню відповідність плану Трампа "Америка перш за все". Офіційні особи також розглядають дипломатичну потрібність консульств і розглядають типи додаткових державних заходів, які можуть відбуватися в них, як-от військові контакти з іншими країнами та збір розвідданих.

За словами чиновників, більшість консульств у Європі, які можуть закрити, розташовані в Німеччині та Франції. Державний департамент запросив у консульств інформацію про їхню загальну діяльність.

Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну11.02.25, 19:26 • 38576 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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