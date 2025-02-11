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15 березня, 13:22 • 152291 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну

Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну

Київ • УНН

 • 38576 перегляди

Дональд Трамп заявив про відправку міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським. Візит пов'язаний з переговорами щодо доступу США до рідкісноземельних металів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відправить міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН

Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна має і матиме кінець скоро - занадто багато смерті та руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, маючи мало результатів. Коли Америка сильна, світ у мирі 

- написав Трамп.

Нагадаємо

У ЗМІ з'явилася інформація, що міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня відвідає Україну в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних металів.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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