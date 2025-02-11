Трамп підтвердив, що відправить міністра фінансів США в Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що відправить міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна має і матиме кінець скоро - занадто багато смерті та руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, маючи мало результатів. Коли Америка сильна, світ у мирі - написав Трамп.

Нагадаємо

У ЗМІ з'явилася інформація, що міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня відвідає Україну в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних металів.