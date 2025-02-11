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Трамп подтвердил, что отправит министра финансов США в Украину

Трамп подтвердил, что отправит министра финансов США в Украину

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп заявил об отправке министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с Зеленским. Визит связан с переговорами по доступу США к редкоземельным металлам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, передает УНН

Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна и будет иметь конец скоро - слишком много смерти и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, имея мало результатов. Когда Америка сильна, мир в мире 

- написал Трамп.

Напомним

В СМИ появилась информация, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к редкоземельным металлам.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
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