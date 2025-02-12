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Ради экономии: Трамп может закрыть в ряде стран мира консульства США

Ради экономии: Трамп может закрыть в ряде стран мира консульства США

Киев  •  УНН

 • 4775 просмотра

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Трамп рассматривает возможность закрытия консульств США в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана для экономии средств. Большинство консульств, которые могут закрыть, находятся в Германии и Франции.

Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда консульств и дипломатических представительств США по всему миру, чтобы сократить расходы в Государственном департаменте. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех чиновников администрации президента США, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в список учреждений, которые могут быть закрыты, попали консульства в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана. Официальные лица сказали, что Трамп пересмотрел список консульств, но окончательных решений еще не было принято. Также еще не определены сроки возможного закрытия.

Некоторые консульства проверили представители Госдепа и оценили их соответствие плану Трампа «Америка прежде всего». Официальные лица также рассматривают дипломатическую нужность консульств и рассматривают типы дополнительных государственных мероприятий, которые могут происходить в них, например военные контакты с другими странами и сбор разведданных.

По словам чиновников, большинство консульств в Европе, которые могут закрыть, расположены в Германии и Франции. Государственный департамент запросил у консульств информацию об их общей деятельности.

Трамп подтвердил, что отправит министра финансов США в Украину11.02.25, 19:26 • 32314 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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