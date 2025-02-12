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Депортамент Маска скоротв расходы Минобразования США на более 900 млн долларов

Депортамент Маска скоротв расходы Минобразования США на более 900 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 5802 просмотра

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Департамент под руководством Маска прекратил 89 контрактов и 29 грантов Министерства образования США. Сокращение на 900 млн долларов преимущественно коснулись исследований в образовательной сфере и программ разнообразия.

Попытки Илона Маска по уменьшению расходов США, привели к ряду сокращений в Министерстве образования на общую сумму более 900 млн долларов. Мероприятия, очевидно, направлены на ограничение деятельности исследовательского подразделения министерства - Института педагогических наук. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Команда Маска заявила 10 февраля, что Министерство образования «прекратило» 89 контрактов, а также 29 грантов, связанных с обучением по вопросам разнообразия и равенства.

Большинство сокращений контрактов коснулись Института педагогических наук, включая гранты на образовательные инновации и исследования, а также обзорные проекты, связанные с аналитическим центром What Works Clearinghouse, который проводит и курирует исследования лучших практик в образовании.

Илон Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию - Белый дом12.02.25, 01:01 • 13290 просмотров

Издание отмечает, что менее чем через две недели после обнародования новых данных федерального тестирования, которые свидетельствуют об исторически низком уровне чтения, сокращение, вероятно, ударит по исследованиям проблем в американском образовании со времен пандемии Covid-19, таких как прогулы и поведение учеников. Представитель Министерства образования не уточнил, какие именно программы или гранты было решено приостановить, сославшись на сообщения в социальных сетях с аккаунта, связанного с Маском.

Этот шаг вызвал тревогу среди исследователей и законодателей, которые считают информацию, собранную Департаментом эффективности правительства (DOGE), бесценным ресурсом для педагогов, работающих над совершенствованием методов обучения.

Сенатор Пэтти Мюррей, демократ от штата Вашингтон, осудила эти сокращения.

Неизбранный миллиардер сейчас разрушает бульдозером научно-исследовательское подразделение Министерства образования, нанося удар по высококачественным исследованиям и базовым данным, которые необходимы для улучшения государственных школ,

- заявила Мюррей.

Фицо просит Маска предоставить данные о грантах USAID в Словакии11.02.25, 15:54 • 20592 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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