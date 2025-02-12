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Депортамент Маска скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів

Депортамент Маска скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів

Київ • УНН

 • 37983 перегляди

Департамент під керівництвом Маска припинив 89 контрактів та 29 грантів Міністерства освіти США. Скорочення на 900 млн доларів переважно торкнулися досліджень в освітній сфері та програм різноманітності.

Намагання Ілона Маска зі зменшення видатків США, призвели до низки скорочень у Міністерстві освіти на загальну суму понад 900 млн доларів. Заходи, очевидно, спрямовані на обмеження діяльності дослідницького підрозділу міністерства - Інституту педагогічних наук. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Команда Маска заявила 10 лютого, що Міністерство освіти "припинило" 89 контрактів, а також 29 грантів, пов'язаних із навчанням з питань різноманітності та рівності.

Більшість скорочень контрактів торкнулися Інституту педагогічних наук, включно з грантами на освітні інновації та дослідження, а також оглядові проєкти, пов'язані з аналітичним центром What Works Clearinghouse, який проводить і курує дослідження найкращих практик в освіті.

Ілон Маск не подаватиме публічної фінансової декларації - Білий дім12.02.25, 01:01 • 28366 переглядiв

Видання зазначає, що менш ніж за два тижні після оприлюднення нових даних федерального тестування, які свідчать про історично низький рівень читання, скорочення, ймовірно, вдарить по дослідженнях проблем в американській освіті з часів пандемії Covid-19, як-от прогули та поведінка учнів. Представник Міністерства освіти не уточнив, які саме програми або гранти було вирішено призупинити, пославшись на повідомлення в соціальних мережах з акаунта, пов'язаного з Маском.

Цей крок викликав тривогу серед дослідників і законодавців, які вважають інформацію, зібрану Департаментом ефективності уряду (DOGE), безцінним ресурсом для освітян, які працюють над вдосконаленням методів навчання.

Сенаторка Петті Мюррей, демократка від штату Вашингтон, засудила ці скорочення.

Необраний мільярдер зараз руйнує бульдозером науково-дослідний підрозділ Міністерства освіти, завдаючи удару по високоякісних дослідженнях і базових даних, які необхідні для поліпшення державних шкіл,

- заявила Мюррей.

Фіцо просить Маска надати дані про гранти USAID у Словаччині11.02.25, 15:54 • 25759 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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