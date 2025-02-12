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Ілон Маск не подаватиме публічної фінансової декларації - Білий дім

Ілон Маск не подаватиме публічної фінансової декларації - Білий дім

Київ • УНН

 • 28366 перегляди

Ілон Маск, новий голова Департаменту ефективності уряду США, не подаватиме публічну фінансову декларацію. Білий дім підтвердив, що бізнесмен надасть лише конфіденційний звіт.

Ілон Маск, який нині очолює Департамент ефективності уряду (DOGE) США, не повинен буде подавати публічну декларацію про свій фінансовий стан. У Білому домі кажуть, що бізнесмен подасть конфіденційний звіт. Про це повідомляє СNN, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Ілон Маск, чиї компанії мають державні контракти на мільярди доларів, займається демонтажем багатьох складових федерального уряду в рамках діяльності DOGE.

Як неоплачуваний спеціальний державний службовець він подасть конфіденційний звіт про розкриття фінансової інформації відповідно до норм

сказав представник Білого дому в інтерв'ю виданню.

СNN зазначає, що керівні принципи етики не вимагають від Маска подавати публічну декларацію, але залишаються питання щодо численних потенційних конфліктів інтересів Маска.

Тим часом газета New York Times, яка першою повідомила про це, пише, що Маск нещодавно пройшов навчання з етики.

Нагадаємо

Федеральний суд США заблокував доступ команди Маска до конфіденційних даних Міністерства фінансів. Маск та Венс публічно критикують рішення суду та ставлять під сумнів судовий нагляд.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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the-new-york-timesThe New York Times
bilyi-dimБілий дім
ilon-maskІлон Маск

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