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Заборона доступу до фінданих: як Маск і Венс атакують суди

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Федеральний суд США заблокував доступ команди Маска до конфіденційних даних Міністерства фінансів. Маск та Венс публічно критикують рішення суду та ставлять під сумнів судовий нагляд.

Ілон Маск та віцепрезидент Джей-Ді Венс відкрито ставлять під сумнів авторитет судової влади, після того як федеральний суддя заблокував доступ адміністрації Дональда Трампа до даних Міністерства фінансів. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Трамп і його союзники заявляють, що суди заважають йому реалізовувати політику, тоді як демократи попереджають про конституційну кризу.

Маск та Джей-Ді Венс не лише розкритикували рішення федерального судді, ухвалене рано в суботу, яке блокує доступ Департаменту ефективності уряду Маска до записів Міністерства фінансів, але й поставили під сумнів легітимність судового нагляду — основоположного принципу американської демократії, заснованої на поділі влади.

Якщо суддя намагатиметься наказати генералу, як проводити військову операцію, це буде незаконно. Якщо суддя спробує вказати генеральному прокурору, як застосовувати дискреційні повноваження при висуненні обвинувачень, це також незаконно. Судді не мають контролювати законну виконавчу владу,

- написав Венс у X.

Цей допис з’явився через кілька годин після того, як Маск заявив уночі, що суддю, який ухвалив рішення проти нього, слід усунути з посади через імпічмент.

Корумпований суддя захищає корупцію. Його потрібно усунути зараз!,

- написав Маск, якого президент Трамп призначив для виявлення неефективних витрат у федеральному уряді.

Маск також поширив допис користувача, який припустив, що адміністрація Трампа має відкрито ігнорувати судовий наказ.

Мені не подобається прецедент, коли судові рішення ігноруються, але я просто питаю: які ще варіанти нам залишають ці судді?

- йшлося у повідомленні.

Суд заблокував доступ команди Маска до системи Мінфіну, яка містить особисті дані мільйонів американців. Маск стверджує, що лише шукає корупцію за дорученням Трампа.

Заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер назвав це "атакою на демократію" і заявив, що бюрократи Мінфіну, ФБР і ЦРУ роками накопичували владу.

Суди також гальмують плани Трампа щодо скорочення держустанов і скасування громадянства за народженням у США. У відповідь Трамп розкритикував суддів, заявивши, що вони не повинні ухвалювати такі рішення.

Демократи вбачають у цьому загрозу Конституції та протестують проти спроб Трампа і Маска обійти контроль Конгресу над бюджетом. Судове засідання призначене на 14 лютого.

Це найсерйозніша конституційна криза в країні з часів Вотергейту,

- заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі в ефірі ABC "This Week".

Раніше

УНН писав, що 19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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