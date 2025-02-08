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19 штатів США через суд хочуть заборонити DOGE Маска доступ до особистих даних американців

19 штатів США через суд хочуть заборонити DOGE Маска доступ до особистих даних американців

Київ • УНН

 • 31885 перегляди

19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс разом із генеральними прокурорами з 18 інших штатів подали в п'ятницю позов проти адміністрації президента Дональда Трампа, щоб заблокувати Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска доступ до персональних даних, що зберігаються у Міністерстві фінансів США, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Джеймс наголосила в позові, що доступ DOGE до центральної платіжної системи Міністерства фінансів розкриє конфіденційну інформацію, включаючи дані банківських рахунків жителів та номери соціального страхування.

Коаліція стверджує, що надання Маску та DOGE такого доступу є як незаконним, так і неконституційним, і домагається судової заборони на його припинення.

"Як найбагатша людина у світі, Ілон Маск не звик, коли йому кажуть "ні", але в нашій країні ніхто не стоїть вище закону", - заявила Джеймс, стверджуючи, що Трамп не має повноважень передавати особисту інформацію американців.

До штатів, що приєдналися до позову, входять Арізона, Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Іллінойс, Мен, Меріленд, Массачусетс, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Північна Кароліна, Орегон, Род-Айленд, Вермонт.

Позов, поданий до федерального суду Мангеттена, слідує за аналогічною справою у Вашингтоні, поданою пенсіонерами та членами профспілки, які стверджували, що доступ DOGE до урядових даних порушує федеральні закони про конфіденційність. Цей позов спрямований на те, щоб завадити DOGE збирати такі дані, і вимагає повернення будь-якої вже отриманої інформації.

На Мінфін США подали до суду через доступ DOGE Маска до конфіденційних даних04.02.25, 10:06 • 25742 перегляди

З того часу юристи Міністерства юстиції погодилися тимчасово обмежити доступ співробітників DOGE до даних, надавши лише двом спеціальним державним службовцям у Міністерстві фінансів обмежений доступ лише для читання як мінімум до 24 лютого, коли суддя ухвалить рішення за попереднім запитом на заборону.

Дії Маска на чолі DOGE викликали різку критику з боку законодавців-демократів. У вівторок група з них влаштувала акцію протесту біля Міністерства фінансів, зобразивши Маска як "необраного мільярдера" з неправомірним доступом до конфіденційних даних американців.

"Ми не можемо дозволити Ілону Маску та невеликій групі людей таємно, за зачиненими дверима, забрати наше приватне життя, забрати наші долари, забрати все, що у нас є", - заявив на акції протесту лідер меншості в Сенаті, демократ Чак Шумер.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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