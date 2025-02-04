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На Мінфін США подали до суду через доступ DOGE Маска до конфіденційних даних

На Мінфін США подали до суду через доступ DOGE Маска до конфіденційних даних

Київ • УНН

 • 25742 перегляди

Три федеральні профспілки подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Там стверджується, міністр фінансів Скотт Бессент дозволив команді Маска доступ до урядових платіжних систем без належних процедур.

У США три профспілки федеральних службовців подали до суду на адміністрацію президента країни Дональда Трампа, намагаючись перешкодити Мінфіну ділитися конфіденційними даними з Департаментом ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

"У позові, поданому до федерального суду округу Колумбія у понеділок, стверджується, що міністр фінансів Скотт Бессент надав представникам DOGE доступ до Бюро фіскальної служби, яке керує бухгалтерським обліком уряду США, центральними платіжними системами та державним боргом", - пише видання.

Це, як вказано, слідує за аналогічними повідомленнями про те, що представники DOGE нібито отримали доступ до даних американських громадян та секретних місць в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) в окрузі Колумбія.

Представники адміністрації Трампа відмовилися коментувати це питання через майбутній судовий розгляд.

"Профспілки стверджують у заяві, що замість того, щоб захищати особисту інформацію американців, як того вимагає закон, "Бесент вжив каральних заходів проти посадових осіб, які намагалися захистити цю інформацію від неправомірного доступу та надали DOGE повний доступ до даних", - вказує видання.

Бессент, Міністерство фінансів та Бюро фіскальної служби вказані у позові, поданому Альянсом пенсіонерів-американців, Американською федерацією державних службовців (AFGE) та Міжнародною профспілкою службовців сфери послуг (SEIU).

У скарзі йдеться, що Маск та інші члени DOGE деякий час намагалися отримати доступ до записів Бюро, але отримали "відмову" від співробітника, який тоді очолював Бюро.

"Протягом тижня після приведення до присяги як міністр фінансів пан Бессент відправив цього державного службовця у відпустку і надав особам, пов'язаним з DOGE, повний доступ до даних Бюро та комп'ютерних систем, в яких вони зберігаються", - ідеться у скарзі.

"Він зробив це, не зробивши публічної заяви, не надавши жодних юридичних обґрунтувань або пояснень свого рішення і не провівши необхідну законом процедуру зміни політики розкриття інформації агентства", - сказано у документі.

"Масштаби вторгнення в особисте життя людей величезні та безпрецедентні", - зазначається у скарзі.

Команда Ілона Маска отримала повний доступ до урядової платіжної системи США 02.02.25, 03:34 • 35142 перегляди

Конгресмени-демократи виступають проти DOGE, яку лідер меншості в Сенаті Чак Шумер охарактеризував як "необраний тіньовий уряд, який здійснює вороже захоплення федерального уряду".

Лідер меншості в Палаті представників демократ Гакім Джефріс заявив, що демократи представлять законопроект, покликаний перешкодити DOGE отримати доступ до платіжних систем Міністерства фінансів.

А демократи заявили, що втрутиться, щоб зупинити DOGE після того, як Маск заявив, що президент Трамп погодився закрити USAID.

Трамп поки не відповів безпосередньо на ці коментарі, але в понеділок заявив: "Ілон не може і нічого не робитиме без нашого схвалення. І ми дамо йому схвалення там, де це доречно; там, де це недоречно, ми цього не робитимемо".

Двох посадовців USAID відправили у відпустку через відмову передати секретні документи комісії Маска02.02.25, 21:42 • 32961 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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