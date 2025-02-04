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Актуальное
На Минфин США подали в суд из-за доступа DOGE Маска к конфиденциальным данным

На Минфин США подали в суд из-за доступа DOGE Маска к конфиденциальным данным

Киев  •  УНН

 • 10587 просмотра

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Три федеральных профсоюза подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Там утверждается, министр финансов Скотт Бессент позволил команде Маска доступ к правительственным платежным системам без надлежащих процедур.

В США три профсоюза федеральных служащих подали в суд на администрацию президента страны Дональда Трампа, пытаясь помешать Минфину делиться конфиденциальными данными с Департаментом эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

«В иске, поданном в федеральный суд округа Колумбия в понедельник, утверждается, что министр финансов Скотт Бессент предоставил представителям DOGE доступ к Бюро фискальной службы, которое управляет бухгалтерским учетом правительства США, центральными платежными системами и государственным долгом», - пишет издание.

Это, как указано, следует за аналогичными сообщениями о том, что представители DOGE якобы получили доступ к данным американских граждан и секретным местам в Агентстве США по международному развитию (USAID) в округе Колумбия.

Представители администрации Трампа отказались комментировать этот вопрос из-за предстоящего судебного разбирательства.

«Профсоюзы утверждают в заявлении, что вместо того, чтобы защищать личную информацию американцев, как того требует закон, «Бесент принял карательные меры против должностных лиц, которые пытались защитить эту информацию от неправомерного доступа и предоставили DOGE полный доступ к данным», - указывает издание.

Бессент, Министерство финансов и Бюро фискальной службы указаны в иске, поданном Альянсом пенсионеров-американцев, Американской федерацией государственных служащих (AFGE) и Международным профсоюзом служащих сферы услуг (SEIU).

В жалобе говорится, что Маск и другие члены DOGE некоторое время пытались получить доступ к записям Бюро, но получили «отказ» от сотрудника, который тогда возглавлял Бюро.

«В течение недели после приведения к присяге в качестве министра финансов господин Бессент отправил этого государственного служащего в отпуск и предоставил лицам, связанным с DOGE, полный доступ к данным Бюро и компьютерным системам, в которых они хранятся», - говорится в жалобе.

«Он сделал это, не сделав публичного заявления, не предоставив никаких юридических обоснований или объяснений своего решения и не проведя необходимую законом процедуру изменения политики раскрытия информации агентства», - сказано в документе.

«Масштабы вторжения в личную жизнь людей огромны и беспрецедентны», - отмечается в жалобе.

Команда Илона Маска получила полный доступ к правительственной платежной системе США02.02.25, 03:34 • 34204 просмотра

Конгрессмены-демократы выступают против DOGE, которую лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер охарактеризовал как «неизбранное теневое правительство, осуществляющее враждебный захват федерального правительства».

Лидер меньшинства в Палате представителей демократ Гаким Джефрис заявил, что демократы представят законопроект, призванный помешать DOGE получить доступ к платежным системам Министерства финансов.

А демократы заявили, что вмешается, чтобы остановить DOGE после того, как Маск заявил, что президент Трамп согласился закрыть USAID.

Трамп пока не ответил непосредственно на эти комментарии, но в понедельник заявил: «Илон не может и ничего не будет делать без нашего одобрения. И мы дадим ему одобрение там, где это уместно; там, где это неуместно, мы этого делать не будем».

Двух должностных лиц USAID отправили в отпуск из-за отказа передать секретные документы комиссии Маска02.02.25, 21:42 • 31324 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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