Команда Илона Маска получила полный доступ к правительственной платежной системе США

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 47342 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 122891 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 162747 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 147924 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 141477 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 130429 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 120150 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113839 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123785 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133742 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

1 февраля, 16:01 • 30456 просмотра
США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

1 февраля, 16:29 • 42526 просмотра
Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 8, среди них - ребенок

Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 8, среди них - ребенок

1 февраля, 16:35 • 27057 просмотра
Немецкое агентство использовало фото пострадавших украинцев для рекламы российского медиа. Киев требует извинений

Немецкое агентство использовало фото пострадавших украинцев для рекламы российского медиа. Киев требует извинений

1 февраля, 16:54 • 28284 просмотра
В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских

В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских

1 февраля, 18:40 • 28510 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 138329 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 144529 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 167209 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 183049 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 288784 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 103353 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 162747 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 119902 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 132949 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135569 просмотра
Актуальное
Команда Илона Маска получила полный доступ к правительственной платежной системе США

Команда Илона Маска получила полный доступ к правительственной платежной системе США

Киев  •  УНН

 • 3689 просмотра

Read in English

Помощники Илона Маска получили доступ к правительственной платежной системе США, через которую проходят триллионы долларов выплат. Это стало возможным после отстранения высокопоставленного чиновника Минфина администрацией Трампа.

Помощники миллиардера Илона Маска получили доступ к чувствительной платежной системе Министерства финансов США, через которую проходят триллионы долларов правительственных выплат. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это стало возможным после того, как администрация Дональда Трампа отстранила от должности одного из самых высоких карьерных чиновников Минфина, сообщили три источника, пожелавшие остаться анонимными.

Министр финансов Скотт Бессент предоставил Илону Маску и возглавляемой им команде мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов,

- говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что доступ к системе "исторически был тщательно засекречен", поскольку он включает конфиденциальную информацию о миллионах американцев, которые получают социальные, налоговые и другие выплаты от федерального правительства. По данным NYT, департамент Маска уже требует доступа к другим ведомствам.

Демократы резко раскритиковали это решение.

Чтобы выразиться прямо: эти платежные системы не могут допустить сбоев, а любое политически мотивированное вмешательство в их работу грозит серьезным ущербом для страны и экономики Я не вижу ни одной обоснованной причины, почему политические деятели, которые уже неоднократно демонстрировали пренебрежение к закону, должны получать доступ к этим критически важным системам

- написал сенатор-демократ Рон Вайден в письме к министру финансов Бессенту в пятницу.

Департамент правительственной эффективности не является федеральным департаментом. Он является подразделением, которое создано по распоряжению Трампа, и работает в Белом доме.

Напомним

Илон Маск инвестировал 288 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа и других республиканцев. После победы миллиардер возглавил новый "Департамент эффективности правительства" и увеличил свое состояние.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы