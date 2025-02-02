Команда Илона Маска получила полный доступ к правительственной платежной системе США
Киев • УНН
Помощники Илона Маска получили доступ к правительственной платежной системе США, через которую проходят триллионы долларов выплат. Это стало возможным после отстранения высокопоставленного чиновника Минфина администрацией Трампа.
Помощники миллиардера Илона Маска получили доступ к чувствительной платежной системе Министерства финансов США, через которую проходят триллионы долларов правительственных выплат. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что это стало возможным после того, как администрация Дональда Трампа отстранила от должности одного из самых высоких карьерных чиновников Минфина, сообщили три источника, пожелавшие остаться анонимными.
Министр финансов Скотт Бессент предоставил Илону Маску и возглавляемой им команде мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов,
Издание подчеркивает, что доступ к системе "исторически был тщательно засекречен", поскольку он включает конфиденциальную информацию о миллионах американцев, которые получают социальные, налоговые и другие выплаты от федерального правительства. По данным NYT, департамент Маска уже требует доступа к другим ведомствам.
Демократы резко раскритиковали это решение.
Чтобы выразиться прямо: эти платежные системы не могут допустить сбоев, а любое политически мотивированное вмешательство в их работу грозит серьезным ущербом для страны и экономики Я не вижу ни одной обоснованной причины, почему политические деятели, которые уже неоднократно демонстрировали пренебрежение к закону, должны получать доступ к этим критически важным системам
Департамент правительственной эффективности не является федеральным департаментом. Он является подразделением, которое создано по распоряжению Трампа, и работает в Белом доме.
Напомним
Илон Маск инвестировал 288 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа и других республиканцев. После победы миллиардер возглавил новый "Департамент эффективности правительства" и увеличил свое состояние.