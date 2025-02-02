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Команда Ілона Маска отримала повний доступ до урядової платіжної системи США

Команда Ілона Маска отримала повний доступ до урядової платіжної системи США

Київ • УНН

 • 35142 перегляди

Помічники Ілона Маска отримали доступ до урядової платіжної системи США, через яку проходять трильйони доларів виплат. Це стало можливим після відсторонення високопосадовця Мінфіну адміністрацією Трампа.

Помічники мільярдера Ілона Маска отримали доступ до чутливої платіжної системи Міністерства фінансів США, через яку проходять трильйони доларів урядових виплат. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це стало можливим після того, як адміністрація Дональда Трампа відсторонила від посади одного з найвищих кар'єрних чиновників Мінфіну, повідомили три джерела, які побажали залишитися анонімними.

Міністр фінансів Скотт Бессент надав Ілону Маску та очолюваній ним команді потужний інструмент для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат,

- йдеться у публікації.

Видання підкреслює, що доступ до системи "історично був ретельно засекречений", оскільки він включає конфіденційну інформацію про мільйони американців, які отримують соціальні, податкові та інші виплати від федерального уряду. За даними NYT, департамент Маска вже вимагає доступу до інших відомств.

Демократи різко розкритикували це рішення.

Щоб висловитися прямо: ці платіжні системи не можуть допустити збоїв, а будь-яке політично мотивоване втручання в їхню роботу загрожує серйозною шкодою для країни та економіки Я не бачу жодної обґрунтованої причини, чому політичні діячі, які вже неодноразово демонстрували зневагу до закону, мають отримувати доступ до цих критично важливих систем

– написав сенатор-демократ Рон Вайден у листі до міністра фінансів Бессента в п’ятницю.

Департамент урядової ефективності не є федеральним департаментом. Він є підрозділом, який створений за розпорядженням Трампа, і працює в Білому домі.

Нагадаємо

Ілон Маск інвестував 288 мільйонів доларів у виборчу кампанію Трампа та інших республіканців. Після перемоги мільярдер очолив новий "Департамент ефективності уряду" і збільшив свої статки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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