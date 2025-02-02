Двух должностных лиц USAID отправили в отпуск из-за отказа передать секретные документы комиссии Маска
Киев • УНН
Двух должностных лиц службы безопасности USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить доступ к системам агентства. Представители Департамента Маска впоследствии все же получили доступ к конфиденциальным данным.
Двух руководителей службы безопасности в Агентстве США по международному развитию (USAID) отправили в административный отпуск после того, как они отказались предоставлять доступ к системам Агентства представителям Департамента правительственной эффективности, возглавляемого Илоном Маском. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что речь идет о директоре Отдела безопасности USAID Джоне Вурхизе и его заместителе.
Сотрудники Департамента Маска физически пытались получить доступ в штаб-квартиру USAID в столице Вашингтоне и были остановлены.
По словам двух источников, сотрудники Департамента правительственной эффективности (DOGE) требовали, чтобы их впустили, и угрожали вызвать сотрудников Службы маршалов США, чтобы получить доступ внутрь.
Официальный сайт USAID перестал работать - Reuters02.02.25, 00:54 • 28176 просмотров
Собеседники добавляют, что представители DOGE хотели получить доступ к системам безопасности и личным файлам. Они также хотели получить доступ к секретной информации.
По данным AP, сотрудники Департамента в конце концов получили доступ в субботу к конфиденциальной информации Агентства, включая отчеты на основе данных разведки.
Напомним
Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью.