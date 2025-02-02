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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двух должностных лиц USAID отправили в отпуск из-за отказа передать секретные документы комиссии Маска

Двух должностных лиц USAID отправили в отпуск из-за отказа передать секретные документы комиссии Маска

Киев  •  УНН

 • 8756 просмотра

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Двух должностных лиц службы безопасности USAID отправили в отпуск из-за отказа предоставить доступ к системам агентства. Представители Департамента Маска впоследствии все же получили доступ к конфиденциальным данным.

Двух руководителей службы безопасности в Агентстве США по международному развитию (USAID) отправили в административный отпуск после того, как они отказались предоставлять доступ к системам Агентства представителям Департамента правительственной эффективности, возглавляемого Илоном Маском. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о директоре Отдела безопасности USAID Джоне Вурхизе и его заместителе.

Сотрудники Департамента Маска физически пытались получить доступ в штаб-квартиру USAID в столице Вашингтоне и были остановлены.

По словам двух источников, сотрудники Департамента правительственной эффективности (DOGE) требовали, чтобы их впустили, и угрожали вызвать сотрудников Службы маршалов США, чтобы получить доступ внутрь.

Официальный сайт USAID перестал работать - Reuters02.02.25, 00:54 • 28176 просмотров

Собеседники добавляют, что представители DOGE хотели получить доступ к системам безопасности и личным файлам. Они также хотели получить доступ к секретной информации.

По данным AP, сотрудники Департамента в конце концов получили доступ в субботу к конфиденциальной информации Агентства, включая отчеты на основе данных разведки.

Напомним

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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