Пауза не може не бентежити: в ОП відреагували на призупинення фінансування USAID

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.



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За словами Верещук, те, що USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні, – неочікувана та неприємна новина як для влади, так і для громадського сектору, однак це не перше й не останнє випробування, яке Україна має здолати.

Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо, - заявила Верещук.

Вона також додала, що найближчим часом розпочнуться предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

До стабілізації ситуації посадовиця закликала проєктні команди зберегти людей і напрацювання.

Нагадаємо

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.