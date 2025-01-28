Пауза не може не бентежити: в ОП відреагували на призупинення фінансування USAID
Київ • УНН
USAID тимчасово зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні на 90 днів. Верещук заявила про початок консультацій з американськими партнерами для відновлення фінансування.
Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.
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За словами Верещук, те, що USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні, – неочікувана та неприємна новина як для влади, так і для громадського сектору, однак це не перше й не останнє випробування, яке Україна має здолати.
Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо,
Вона також додала, що найближчим часом розпочнуться предметні консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.
До стабілізації ситуації посадовиця закликала проєктні команди зберегти людей і напрацювання.
Нагадаємо
Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.