Український офіс USAID отримав наказ призупинити фінансування всіх проєктів - ЗМІ

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на працівника офісу USAID у Києві, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

У пресслужбі USAID виданню повідомили, що перенаправили запит до Держдепу США.

Зауважується, що USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Довідково

United States Agency for International Development (USAID) – агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як йдеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.