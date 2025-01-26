Украинский офис USAID получил приказ приостановить финансирование всех проектов - СМИ
Киев • УНН
Украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США. Приостановление продлится 90 дней для проведения аудита программ помощи.
Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на работника офиса USAID в Киеве, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что детальными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения, работники пока не владеют.
В пресс-службе USAID изданию сообщили, что перенаправили запрос в Госдеп США.
Отмечается, что USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Справочно
United States Agency for International Development (USAID) - агентство США по международному развитию, основанное в 1961 году. Имеет региональные миссии в Центральной и Южной Африке, Азии, на Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе.
Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 млрд долларов были выделены в форме прямой бюджетной поддержки.
Напомним
Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.