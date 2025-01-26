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Украинский офис USAID получил приказ приостановить финансирование всех проектов - СМИ

Украинский офис USAID получил приказ приостановить финансирование всех проектов - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8872 просмотра

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Украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США. Приостановление продлится 90 дней для проведения аудита программ помощи.

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на работника офиса USAID в Киеве, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что детальными указаниями, как планируют реализовывать директиву и будут ли исключения, работники пока не владеют.

В пресс-службе USAID изданию сообщили, что перенаправили запрос в Госдеп США.

Отмечается, что USAID в Украине поддерживает восстановление школ, предоставление медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Справочно

United States Agency for International Development (USAID) - агентство США по международному развитию, основанное в 1961 году. Имеет региональные миссии в Центральной и Южной Африке, Азии, на Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе.

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 млрд долларов были выделены в форме прямой бюджетной поддержки.

Напомним

Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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