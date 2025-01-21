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Трамп призупиняє всі програми іноземної допомоги США на 90 днів

Трамп призупиняє всі програми іноземної допомоги США на 90 днів

Київ • УНН

 • 45249 перегляди

Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення програм іноземної допомоги США для перевірки їх відповідності політичним цілям. Призупинення триватиме 90 днів і стосується допомоги на суму 68 млрд доларів у 204 країнах.

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про тимчасове призупинення всіх програм іноземної допомоги США на 90 днів, доки не буде проведено перевірку, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі 

Наразі не зрозуміло, на який обсяг допомоги спочатку вплине це розпорядження, на тлі того, що на фінансування багатьох програм Конгрес вже виділив кошти, які мають бути витраченими, якщо ще не витрачені.

У одному з наказі, які Трамп підписав у свій перший день на своїй новій посаді, сказано, що "сфера іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам, а у багатьох випадках суперечать американським цінностям", а також "слугують для дестабілізації миру на планеті, сприяючи поширенню ідей в інших країнах, які прямо протилежні до гармонійних і стабільних стосунків між країнами та всередині них".

Тож Трамп оголосив, що "жодна подальша іноземна допомога Сполучених Штатів не повинна надаватися, якщо вона не була повністю узгоджена із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

Державний секретар Марко Рубіо заявив членам Комітету з міжнародних відносин Сенату під час слухань минулого тижня наступне:

Кожен долар, який ми витрачаємо, кожну фінансовану нами програму і кожну політику, яку ми проводимо, необхідно обґрунтовувати відповіддю на три простих запитання:Це робить Америку безпечнішою?Чи робить Америку сильнішою?Чи робить це Америку більш процвітаючою?

 - сказав він.

Згідно з наказом, який підписав Трамп залишає право Рубіо або його уповноваженому приймати подібні рішення, консультуючись з Офісом з питань управління та бюджету.

Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку - головні відомства, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою.

Трамп вже давно був проти іноземної допомоги, попри те, що вона, як правило, становить приблизно 1% федерального бюджету. Винатком є лише, наприклад, мільярди виділених коштів на озброєння України. Втім, Трамп критично ставився до таких обсягів допомоги нашій державі.

Згідно з останнім офіційним обліком, за адміністрації Байдена, зовнішньої допомоги, в період середини грудня 2023 року, було спрямовано на загальну суму 68 мільярдів доларів на міжнародні програми. Ці кошти були виділені на допомогу у разі стихійних лих до охорони здоров'я та продемократичних ініціатив у 204 країнах і регіонах.

Як зазначає ЗМІ, з найбільших одержувачів американської допомоги - Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) і Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) - навряд чи зазнають кардинального зменшення, адже ці суми входять до складу довгострокових пакетів, які мають десятиліттями минулу історію, а в деяких випадках регулюються договірними зобов'язаннями.

Нагадаємо 

Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні. Політик заявив про це на мітингу у Вашингтоні 19 січня, запевнивши, що його команда "близька до цього".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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