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Трамп приостанавливает все программы иностранной помощи США на 90 дней

Трамп приостанавливает все программы иностранной помощи США на 90 дней

Киев  •  УНН

 • 10985 просмотра

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Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении программ иностранной помощи США для проверки их соответствия политическим целям. Приостановление продлится 90 дней и касается помощи на сумму 68 млрд долларов в 204 странах.

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о временном приостановлении всех программ иностранной помощи США на 90 дней, пока не будет проведена проверка, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали 

Пока не понятно, на какой объем помощи сначала повлияет это распоряжение, на фоне того, что на финансирование многих программ Конгресс уже выделил средства, которые должны быть потраченными, если еще не потрачены.

В одном из приказов, которые Трамп подписал в свой первый день на своей новой должности, сказано, что "сфера иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам, а во многих случаях противоречат американским ценностям", а также "служат для дестабилизации мира на планете, способствуя распространению идей в других странах, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям между странами и внутри них".

Поэтому Трамп объявил, что "ни одна дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не должна предоставляться, если она не была полностью согласована с внешней политикой президента Соединенных Штатов".

Государственный секретарь Марко Рубио заявил членам Комитета по международным отношениям Сената во время слушаний на прошлой неделе следующее:

Каждый доллар, который мы тратим, каждую финансируемую нами программу и каждую политику, которую мы проводим, необходимо обосновывать ответом на три простых вопроса:Это делает Америку более безопасной? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?

 - сказал он.

Согласно приказу, который подписал Трамп оставляет право Рубио или его уполномоченному принимать подобные решения, консультируясь с Офисом по вопросам управления и бюджета.

Государственный департамент и Агентство США по международному развитию - главные ведомства, осуществляющие надзор за иностранной помощью.

Трамп уже давно был против иностранной помощи, несмотря на то, что она, как правило, составляет примерно 1% федерального бюджета. Винатком являются лишь, например, миллиарды выделенных средств на вооружение Украины. Впрочем, Трамп критически относился к таким объемам помощи нашему государству.

Согласно последнему официальному учету, при администрации Байдена, внешней помощи, в период середины декабря 2023 года, было направлено на общую сумму 68 миллиардов долларов на международные программы. Эти средства были выделены на помощь в случае стихийных бедствий до здравоохранения и продемократических инициатив в 204 странах и регионах.

Как отмечает СМИ, из крупнейших получателей американской помощи - Израиль (3,3 млрд долларов в год), Египет (1,5 млрд долларов в год) и Иордания (1,7 млрд долларов в год) - вряд ли претерпят кардинальное уменьшение, ведь эти суммы входят в состав долгосрочных пакетов, которые имеют десятилетиями прошедшую историю, а в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами.

Напомним 

Будущий президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну. Политик заявил об этом на митинге в Вашингтоне 19 января, заверив, что его команда "близка к этому".

Алина Волянская

Алина Волянская

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