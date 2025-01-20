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Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні

Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні

Київ • УНН

 • 104258 перегляди

Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні. Політик заявив про це на мітингу у Вашингтоні 19 січня, запевнивши, що його команда "близька до цього".

Майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться у понеділок, 20 січня, пообіцяв завершити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни. Про це повідомляє УНН, з посиланням на виступ політика 19 січня.

Деталі

Таке оголошення Дональд Трамп зробив на мітингу перед своїми прихильниками у Вашингтоні напередодні інавгурації. Захід відбувся в неділю, 19 січня, у Capital One Arena.

Я покладу кінець війні в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та зможу запобігти третій світовій війні

- сказав новообраний Президент США.

Політик запевнив, що його команда вже "близька до цього".

Нагадаємо

Новообраний президент США планує підписати понад 100 указів після вступу на посаду. Серед пріоритетів - масова депортація нелегалів, візит до Лос-Анджелеса та можливе відтермінування заборони TikTok.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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