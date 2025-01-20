Трамп у переддень інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні
Київ • УНН
Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні. Політик заявив про це на мітингу у Вашингтоні 19 січня, запевнивши, що його команда "близька до цього".
Майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться у понеділок, 20 січня, пообіцяв завершити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни. Про це повідомляє УНН, з посиланням на виступ політика 19 січня.
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Таке оголошення Дональд Трамп зробив на мітингу перед своїми прихильниками у Вашингтоні напередодні інавгурації. Захід відбувся в неділю, 19 січня, у Capital One Arena.
Я покладу кінець війні в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та зможу запобігти третій світовій війні
Політик запевнив, що його команда вже "близька до цього".
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