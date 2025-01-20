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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине

Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине

Киев  •  УНН

 • 7681 просмотра

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Будущий президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну. Политик заявил об этом на митинге в Вашингтоне 19 января, заверив, что его команда "близка к этому".

Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в понедельник, 20 января, пообещал завершить войну в Украине и не допустить Третьей мировой войны. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на выступление политика 19 января.

Детали

Такое объявление Дональд Трамп сделал на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне накануне инаугурации. Мероприятие состоялось в воскресенье, 19 января, в Capital One Arena.

Я положу конец войне в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и смогу предотвратить третью мировую войну

- сказал новоизбранный Президент США.

Политик заверил, что его команда уже "близка к этому".

Напомним

Новоизбранный президент США планирует подписать более 100 указов после вступления в должность. Среди приоритетов - массовая депортация нелегалов, визит в Лос-Анджелес и возможная отсрочка запрета TikTok.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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