Трамп в канун инаугурации пообещал "положить конец" войне в Украине
Киев • УНН
Будущий президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну. Политик заявил об этом на митинге в Вашингтоне 19 января, заверив, что его команда "близка к этому".
Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в понедельник, 20 января, пообещал завершить войну в Украине и не допустить Третьей мировой войны. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на выступление политика 19 января.
Детали
Такое объявление Дональд Трамп сделал на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне накануне инаугурации. Мероприятие состоялось в воскресенье, 19 января, в Capital One Arena.
Я положу конец войне в Украине, прекращу хаос на Ближнем Востоке и смогу предотвратить третью мировую войну
Политик заверил, что его команда уже "близка к этому".
Напомним
Новоизбранный президент США планирует подписать более 100 указов после вступления в должность. Среди приоритетов - массовая депортация нелегалов, визит в Лос-Анджелес и возможная отсрочка запрета TikTok.