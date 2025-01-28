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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пауза не может не смущать: в ОП отреагировали на приостановление финансирования USAID

Киев  •  УНН

 • 8156 просмотра

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USAID временно остановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней. Верещук заявила о начале консультаций с американскими партнерами для возобновления финансирования.

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Верещук, то, что USAID остановило финансирование всех программ и проектов в Украине, - неожиданная и неприятная новость как для власти, так и для общественного сектора, однако это не первое и не последнее испытание, которое Украина должна преодолеть.

Я занимаюсь гуманитарным реагированием, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать. Но я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем,

- заявила Верещук.

Она также добавила, что в ближайшее время начнутся предметные консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине.

До стабилизации ситуации чиновница призвала проектные команды сохранить людей и наработки.

Напомним

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
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