Двох посадовців USAID відправили у відпустку через відмову передати секретні документи комісії Маска
Київ • УНН
Двох посадовців служби безпеки USAID відправили у відпустку через відмову надати доступ до систем агентства. Представники Департаменту Маска згодом все ж отримали доступ до конфіденційних даних.
Двох керівників служби безпеки в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) відправили в адміністративну відпустку після того, як вони відмовилися надавати доступ до систем Агентства представникам Департаменту урядової ефективності, очолюваного Ілоном Маском. Про це із посиланням на джерела повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що йдеться про директора Відділу безпеки USAID Джон Вурхіза і його заступника.
Співробітники Департаменту Маска фізично намагалися отримати доступ до штаб-квартири USAID у столиці Вашингтоні і були зупинені.
За словами двох джерел, співробітники Департаменту урядової ефективності (DOGE) вимагали, щоб їх впустили, і погрожували викликати співробітників Служби маршалів США, щоб отримати доступ усередину.
Офіційний сайт USAID перестав працювати - Reuters02.02.25, 00:54 • 32726 переглядiв
Співрозмовники додають, що представники DOGE хотіли отримати доступ до систем безпеки та особистих файлів. Вони також хотіли отримати доступ до секретної інформації.
За даними AP, співробітники Департаменту зрештою отримали доступ у суботу до конфіденційної інформації Агентства, включаючи звіти на основі даних розвідки.
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