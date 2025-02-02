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Офіційний сайт USAID перестав працювати - Reuters

Офіційний сайт USAID перестав працювати - Reuters

Київ • УНН

 • 32726 перегляди

Офіційний сайт USAID перестав функціонувати 1 лютого, причини збою невідомі. Це відбувається на фоні можливої передачі агентства під контроль Держдепартаменту США.

У суботу, 1 лютого, офіційний сайт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) перестав працювати. Користувачі під час спроби доступу бачать повідомлення про неможливість знайти IP-адресу сервера. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає Reuters поки що невідомо, що саме спричинило збій – технічні проблеми чи цілеспрямоване відключення ресурсу. Це сталося на тлі повідомлень про можливу реорганізацію агентства та його підпорядкування Державному департаменту США, що активно обговорюється в адміністрації президента Дональда Трампа.

Зокрема раніше два джерела, знайомі з перебігом обговорень, заявили, що адміністрація Трампа планує позбавити агентство незалежності та передати його під контроль Держдепартаменту.

Доповнення

USAID є ключовою структурою, що займається міжнародною допомогою та розвитком, а його незалежний статус дозволяє здійснювати гуманітарні програми по всьому світу. Якщо рішення про зміну керівництва буде ухвалене, це може вплинути на роботу агентства.

Офіційні представники USAID поки не коментували ситуацію. Очікується, що найближчим часом будуть надані роз'яснення щодо відновлення роботи сайту.

Нагадаємо

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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