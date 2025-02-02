Официальный сайт USAID перестал работать - Reuters
Киев • УНН
Официальный сайт USAID перестал функционировать 1 февраля, причины сбоя неизвестны. Это происходит на фоне возможной передачи агентства под контроль Госдепартамента США.
В субботу, 1 февраля, официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать. Пользователи при попытке доступа видят сообщение о невозможности найти IP-адрес сервера. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как отмечает Reuters пока неизвестно, что именно вызвало сбой - технические проблемы или целенаправленное отключение ресурса. Это произошло на фоне сообщений о возможной реорганизации агентства и его подчинении Государственному департаменту США, что активно обсуждается в администрации президента Дональда Трампа.
В частности, ранее два источника, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что администрация Трампа планирует лишить агентство независимости и передать его под контроль Госдепартамента.
Дополнение
USAID является ключевой структурой, занимающейся международной помощью и развитием, а его независимый статус позволяет осуществлять гуманитарные программы по всему миру. Если решение о смене руководства будет принято, это может повлиять на работу агентства.
Официальные представители USAID пока не комментировали ситуацию. Ожидается, что в ближайшее время будут предоставлены разъяснения по восстановлению работы сайта.
Напомним
Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук назвала временное прекращение финансирования USAID неожиданной и неприятной новостью.