19 штатов США через суд хотят запретить DOGE Маска доступ к личным данным американцев

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс вместе с генеральными прокурорами из 18 других штатов подали в пятницу иск против администрации президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маска доступ к персональным данным, хранящимся в Министерстве финансов США, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Джеймс отметила в иске, что доступ DOGE к центральной платежной системе Министерства финансов раскроет конфиденциальную информацию, включая данные банковских счетов жителей и номера социального страхования.

Коалиция утверждает, что предоставление Маску и DOGE такого доступа является как незаконным, так и неконституционным, и добивается судебного запрета на его прекращение.

«Как самый богатый человек в мире, Илон Маск не привык, когда ему говорят «нет», но в нашей стране никто не стоит выше закона», - заявила Джеймс, утверждая, что Трамп не имеет полномочий передавать личную информацию американцев.

В штаты, присоединившиеся к иску, входят Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Северная Каролина, Орегон, Род-Айленд, Вермонт.

Иск, поданный в федеральный суд Манхэттена, следует за аналогичным делом в Вашингтоне, поданным пенсионерами и членами профсоюза, которые утверждали, что доступ DOGE к правительственным данным нарушает федеральные законы о конфиденциальности. Этот иск направлен на то, чтобы помешать DOGE собирать такие данные, и требует возврата любой уже полученной информации.

На Минфин США подали в суд из-за доступа DOGE Маска к конфиденциальным данным

С тех пор юристы Министерства юстиции согласились временно ограничить доступ сотрудников DOGE к данным, предоставив только двум специальным государственным служащим в Министерстве финансов ограниченный доступ только для чтения как минимум до 24 февраля, когда судья примет решение по предварительному запросу на запрет.

Действия Маска во главе DOGE вызвали резкую критику со стороны законодателей-демократов. Во вторник группа из них устроила акцию протеста возле Министерства финансов, изобразив Маска как «неизбранного миллиардера» с неправомерным доступом к конфиденциальным данным американцев.

«Мы не можем позволить Илону Маску и небольшой группе людей тайно, за закрытыми дверями, забрать нашу частную жизнь, забрать наши доллары, забрать все, что у нас есть», - заявил на акции протеста лидер меньшинства в Сенате, демократ Чак Шумер.