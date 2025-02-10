Запрет доступа к финданым: как Маск и Вэнс атакуют суды

Илон Маск и вице-президент Джей-Ди Вэнс открыто ставят под сомнение авторитет судебной власти, после того как федеральный судья заблокировал доступ администрации Дональда Трампа к данным Министерства финансов. Об этом сообщает AP, передает УНН.



Детали

Трамп и его союзники заявляют, что суды мешают ему реализовывать политику, тогда как демократы предупреждают о конституционном кризисе.

Маск и Джей-Ди Вэнс не только раскритиковали решение федерального судьи, принятое рано в субботу, которое блокирует доступ Департамента эффективности правительства Маска к записям Министерства финансов, но и поставили под сомнение легитимность судебного надзора - основополагающего принципа американской демократии, основанной на разделении властей.

Если судья попытается приказать генералу, как проводить военную операцию, это будет незаконно. Если судья попытается указать генеральному прокурору, как применять дискреционные полномочия при выдвижении обвинений, это также незаконно. Судьи не должны контролировать законную исполнительную власть, - написал Вэнс в X.

Это сообщение появилось через несколько часов после того, как Маск заявил ночью, что судью, который принял решение против него, следует отстранить от должности через импичмент.

Коррумпированный судья защищает коррупцию. Его нужно устранить сейчас - написал Маск, которого президент Трамп назначил для выявления неэффективных расходов в федеральном правительстве.

Маск также распространил сообщение пользователя, который предположил, что администрация Трампа должна открыто игнорировать судебный приказ.

Мне не нравится прецедент, когда судебные решения игнорируются, но я просто спрашиваю: какие еще варианты нам оставляют эти судьи? - говорилось в сообщении.



Суд заблокировал доступ команды Маска к системе Минфина, которая содержит личные данные миллионов американцев. Маск утверждает, что только ищет коррупцию по поручению Трампа.

Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер назвал это «атакой на демократию» и заявил, что бюрократы Минфина, ФБР и ЦРУ годами накапливали власть.

Суды также тормозят планы Трампа по сокращению госучреждений и отмене гражданства по рождению в США. В ответ Трамп раскритиковал судей, заявив, что они не должны принимать такие решения.

Демократы видят в этом угрозу Конституции и протестуют против попыток Трампа и Маска обойти контроль Конгресса над бюджетом. Судебное заседание назначено на 14 февраля.

Это самый серьезный конституционный кризис в стране со времен Уотергейта, - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи в эфире ABC «This Week».

Ранее

УНН писал, что 19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина.

