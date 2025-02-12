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Илон Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию - Белый дом

Илон Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию - Белый дом

Киев  •  УНН

 • 945 просмотра

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Илон Маск, новый глава Департамента эффективности правительства США, не будет подавать публичную финансовую декларацию. Белый дом подтвердил, что бизнесмен предоставит только конфиденциальный отчет.

Илон Маск, который сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не должен будет подавать публичную декларацию о своем финансовом состоянии. В Белом доме говорят, что бизнесмен подаст конфиденциальный отчет. Об этом сообщает СNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Илон Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажем многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.

Как неоплачиваемый специальный государственный служащий он подаст конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами

сказал представитель Белого дома в интервью изданию.

СNN отмечает, что руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы относительно многочисленных потенциальных конфликтов интересов Маска.

Между тем газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.

Напомним

Федеральный суд США заблокировал доступ команды Маска к конфиденциальным данным Министерства финансов. Маск и Вэнс публично критикуют решение суда и ставят под сомнение судебный надзор.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
belii-domБелый дом
ilon-maskЭлон Маск

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